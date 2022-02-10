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Олимпиада-2022 в Пекине

Хоккеистка Гончаренко рассказала, как поддерживает свою форму в изоляции на Олимпиаде

На Играх в Пекине защитник приняла участие в матчах группового этапа против команд США и Финляндии

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Тренер присылает защитнику сборной России по хоккею Ангелине Гончаренко комплекс упражнений, чтобы она могла поддерживать свою физическую форму на Олимпиаде во время изоляции. Об этом Гончаренко рассказала журналистам.

Из-за случаев заражения коронавирусом в команде игроки сборной России собираются вместе только во время тренировок на льду.

"Тренер скидывает комплекс разных упражнений. Это не ледовые тренировки и не зал, но надо поддерживать себя в форме. По времени занятия длятся 1 час 15 минут - 1 час 30 минут", - сказала она.

Гончаренко провела на Олимпиаде матчи группового этапа с командами США и Финляндии. "Вкатываюсь потихоньку, форму набираю. Кондиции не на том уровне, который может быть, но стараюсь, чтобы быть в форме. Что касается соперниц по четвертьфиналу (сборная Швейцарии - прим. ТАСС), то у них очень сильное первое звено, но и остальные опасны. На чемпионатах мира часто с ними видимся, знаем их плюсы и минусы", - отметила она.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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