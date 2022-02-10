Федерация гандбола России попросит разъяснений у клуба "Ростов-Дон" по матчу с ЦСКА

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) попросит разъяснений у руководства Ростовской области и клуба "Ростов-Дон" по матчу предварительного этапа женского чемпионата России между командами "Ростов-Дон" и ЦСКА. Об этом журналистам по итогам исполкома рассказал генеральный директор ФГР Лев Воронин.

27 января пресс-служба клуба "Ростов-Дон" сообщила, что команда выставит молодежный состав на матч с ЦСКА из-за вспышки коронавируса в команде. 25 января в ФГР поступило официальное письмо от клуба "Ростов-Дон" с просьбой о переносе игры с ЦСКА в связи с положительными тестами у трех игроков и одного представителя тренерского штаба, второе аналогичное письмо, к которому были прикреплены файлы с положительными тестами еще четверых игроков, было получено через два дня. Проанализировав всю информацию, ФГР не нашла основательных причин для переноса игры. "Ростов-Дон" выставил молодежный состав на матч с ЦСКА, команда уступила со счетом 17:39.

"На сегодняшний день, когда обсуждался вопрос, восстановлена хронология, в которой проходили эти события. Не все члены исполкома знали про те или иные факты, но до всех было доведено. Принято решение, что будет написано три обращения - руководству Ростовской области, руководителю региональной федерации и президенту клуба. Главное, мы просим дать разъяснение и по инциденту", - сказал Воронин.

"Было принято решение и документ, что перенос матча может состояться в том случае, если количество зараженных игроков, именно игроков от количества в заявочном листе, будет составлять 51 процент, но не менее девяти человек", - добавил он.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу группы A, команда набрала 28 очков в 16 играх. "Ростов-Дон" идет на втором месте, после 16 матчей у команды 26 очков.