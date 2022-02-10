Белякова: российские хоккеистки должны сплотиться в нынешних условиях на Олимпиаде

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Хоккеисткам сборной России надо сплотиться и постараться не реагировать на ситуацию со случаями заражения коронавирусом в команде на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение журналистам высказала форвард команды Людмила Белякова.

На данный момент тесты на коронавирус пяти игроков сборной дали положительный результат. Все хоккеистки сборной находятся в изоляции в своих номерах в Олимпийской деревне и собираются вместе только во время тренировок на льду.

"Мы не должны на это реагировать. Конечно, не до конца получается, но надо сплотиться тем, кто остался здесь. Мы надеемся, что кто-то успеет выйти, надо сплотиться, быть одним кулаком", - сказала Белякова.

"Важен каждый игрок, который у нас есть в команде, и тех, кто сейчас находится с положительными тестами, мы также ждем. Рады, что вернулась Ольга Сосина, надеемся, что она будет играть. Мы сами от всего этого в шоке, каждый раз сдаем [тест] и ждем, что нам скажут", - добавила она.

Четвертьфинальный матч россиянок и швейцарок состоится 12 февраля.