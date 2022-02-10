ОМСК, 10 февраля. /ТАСС/. Омск в этом году станет федеральной площадкой для проведения Дня зимних видов спорта, который пройдет 26 февраля, сообщила пресс-служба Минспорта Омской области. В этот день в городе состоятся соревнования по зимним видам спорта, мастер-классы и автограф-сессии олимпийских чемпионов и призеров.

"Омск станет федеральной площадкой проведения Дня зимних видов спорта. 26 февраля на стадионе "Красная звезда" пройдут мероприятия общенационального праздника олимпизма, спорта и здорового образа жизни", - сообщила пресс-служба.

В рамках праздника будет организована большая концертная программа, на стадионе будут развернуты пять площадок, посвященных зимним Олимпийским играм. Также здесь пройдут соревнования по лыжным гонкам, биатлону, конькобежному спорту, керлингу, хоккею и следж-хоккею, фигурному катанию. "Гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах именитых спортсменов. В завершении празднования состоится ледовое шоу", - отметили в ведомстве.

День зимних видов спорта проводится с 2015 года по инициативе Олимпийского комитета России в честь проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.