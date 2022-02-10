Никита Ступак и Анна Медведева примут участие в "Лыжне России" в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Чемпионы страны Никита Ступак и Анна Медведева будут участвовать в "Лыжне России" в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Всего гонка соберет более 100 спортсменов, сообщил ТАСС директор центрального старта гонки в регионе Дмитрий Чукреев.

"У нас заявились победители прошлой "Лыжни России" Никита Ступак и Анна Медведева. Всего ожидается более 100 спортсменов, старты, как и планировались, будут раздельными", - сказал он.

Главный спортивный старт состоится на территории комплекса "Аист" 12 февраля. Чукреев уточнил, что на мероприятии будут соблюдены все меры по противодействию распространения ковида.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.