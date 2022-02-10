Сборная России не завоевала наград в шестой медальный день Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Сборная России не смогла завоевать ни одной награды в шестой медальный день Олимпийских игр в Пекине. В четверг было разыграно восемь комплектов наград.

Лидером медального зачета стала сборная Германии, завоевавшая шесть золотых и три серебряные награды. На втором месте располагается команда Норвегии (пять золотых, три серебряные, четыре бронзовые медали), тройку лидеров замыкают австрийцы (4-5-4).

Четвертое место занимает команда США (4-5-1), далее идут нидерландцы (4-3-1), шведы (4-1-2), китайцы (3-3-0), итальянцы (2-4-2). Сборная России идет на девятом месте, завоевав две золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград.

По общему числу наград сборная Австрии занимает первое место (13 медалей). По 12 наград у сборных Норвегии и Канады. Россияне завоевали 11 медалей.

11 февраля будет разыграно семь комплектов наград. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.