Сборная России не завоевала наград в шестой медальный день Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Сборная России не смогла завоевать ни одной награды в шестой медальный день Олимпийских игр в Пекине. В четверг было разыграно восемь комплектов наград.
Лидером медального зачета стала сборная Германии, завоевавшая шесть золотых и три серебряные награды. На втором месте располагается команда Норвегии (пять золотых, три серебряные, четыре бронзовые медали), тройку лидеров замыкают австрийцы (4-5-4).
Четвертое место занимает команда США (4-5-1), далее идут нидерландцы (4-3-1), шведы (4-1-2), китайцы (3-3-0), итальянцы (2-4-2). Сборная России идет на девятом месте, завоевав две золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград.
По общему числу наград сборная Австрии занимает первое место (13 медалей). По 12 наград у сборных Норвегии и Канады. Россияне завоевали 11 медалей.
11 февраля будет разыграно семь комплектов наград. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Германия
|6
|3
|0
|9
|2
|Норвегия
|5
|3
|4
|12
|3
|Австрия
|4
|5
|4
|13
|4
|США
|4
|5
|1
|10
|5
|Нидерланды
|4
|3
|1
|8
|6
|Швеция
|4
|1
|2
|7
|7
|Китай
|3
|3
|0
|6
|8
|Италия
|2
|4
|2
|8
|9
|Россия
|2
|3
|6
|11
|10
|Словения
|2
|1
|2
|5
|11
|Франция
|1
|5
|0
|6
|12
|Канада
|1
|4
|7
|12
|13
|Япония
|1
|2
|4
|7
|14
|Швейцария
|1
|0
|3
|4
|15
|Южная Корея
|1
|0
|1
|2
|15
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|17
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|18
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|18
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|20
|Финляндия
|0
|1
|2
|3
|21
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|21
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|25
|Латвия
|0
|0
|1
|1