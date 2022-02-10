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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России не завоевала наград в шестой медальный день Олимпийских игр в Пекине

Команда занимает девятое место в общем зачете
Российские саночники Татьяна Иванова и Роман Репилов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Российские саночники Татьяна Иванова и Роман Репилов
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Сборная России не смогла завоевать ни одной награды в шестой медальный день Олимпийских игр в Пекине. В четверг было разыграно восемь комплектов наград.

Лидером медального зачета стала сборная Германии, завоевавшая шесть золотых и три серебряные награды. На втором месте располагается команда Норвегии (пять золотых, три серебряные, четыре бронзовые медали), тройку лидеров замыкают австрийцы (4-5-4).

Четвертое место занимает команда США (4-5-1), далее идут нидерландцы (4-3-1), шведы (4-1-2), китайцы (3-3-0), итальянцы (2-4-2). Сборная России идет на девятом месте, завоевав две золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград.

По общему числу наград сборная Австрии занимает первое место (13 медалей). По 12 наград у сборных Норвегии и Канады. Россияне завоевали 11 медалей.

11 февраля будет разыграно семь комплектов наград. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Германия6309
2Норвегия53412
3Австрия45413
4США45110
5Нидерланды4318
6Швеция4127
7Китай3306
8Италия2428
9Россия23611
10Словения2125
11Франция1506
12Канада14712
13Япония1247
14Швейцария1034
15Южная Корея1012
15Австралия1012
17Чехия1012
18Новая Зеландия1001
18Словакия1001
20Финляндия0123
21Белоруссия0101
21Испания0101
23Венгрия0022
24Польша0011
25Латвия0011

 

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