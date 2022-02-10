Скорович: сборной России по мини-футболу не обещали премиальные за победу над украинцами

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российской команде по мини-футболу не обещали двойные премиальные за победу в полуфинале чемпионата Европы над сборной Украины. Об этом ТАСС рассказал старший тренер российской команды Сергей Скорович.

4 февраля россияне обыграли украинцев в полуфинале со счетом 3:2.

"Ни о каких двойных премиальных речи не было, - сказал Скорович. - Вообще у сборной России нет премиальных за матчи с грузинами, словаками или хорватами. У нас есть определенные задачи, поставленные перед нами, - первое, второе или третье места. Другие не рассматриваются, поэтому не имеет значения, с кем мы играем до этого".

Сборная России становилась чемпионом Европы по мини-футболу в 1999 году, шесть раз команда становилась второй на континентальных первенствах, трижды занимала третье место.