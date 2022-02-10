Скорович: службе безопасности следовало увести фанатов Украины в игре Евро с россиянами

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Сотрудники службы безопасности должны были вывести со стадиона болельщиков сборной Украины, выкрикивавших оскорбления, во время полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу в Нидерландах против команды России. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер российской команды Сергей Скорович.

Россияне обыграли украинцев со счетом 3:2 в полуфинале чемпионата Европы. Украинские болельщики не раз скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперников, организаторы несколько раз обращались к ним с просьбой воздержаться от проявлений неспортивного поведения. В связи с этим Российский футбольный союз (РФС) направил обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой открыть дисциплинарное расследование. Позднее стало известно, что УЕФА проведет расследование по итогам полуфинала.

"Знаю, что РФС направил в УЕФА протест по отношению к украинским болельщикам, знаю, что там были сотрудники службы безопасности, которые подходили к украинским болельщикам, говорили, что нельзя такие вещи кричать, - сказал Скорович. - Им [болельщикам] было до лампочки, они вообще не воспринимали ничего. Мне кажется, что сотрудники УЕФА и службы охраны во дворце должны были в случае, если люди не понимают, вывести их. Такие случаи бывали, когда мы проводили товарищеские матчи в Польше, полный зал был, болели адекватно, но группа в количестве пяти-шести человек начинала скандировать неприятные вещи. Служба безопасности поляков, которая была в зале, просто подняла этих людей и вывела, а зал продолжал смотреть за игрой, мы тогда выиграли со счетом 6:0, польские болельщики нам аплодировали после игры, вот это правильно".

Скорович отметил, что россияне психологически готовились к игре с украинцами. "Конечно, мы психологически готовились к матчу с украинцами, говорили с ребятами и в индивидуальных беседах, и на теоретическом занятии перед самой игрой, - отметил он. - Мы говорили о том, что возможны провокации, но мы не должны реагировать, должны сконцентрироваться на игре, нас ничто не должно выводить из себя. Здесь ребята нас услышали, мы достойно сыграли, достойно себя вели, как и подобает русским людям, мы шли с высоко поднятой головой. Вся эта грязь лилась, конечно, крайне неприятно слышать такие вещи, но во время матча мы не придавали этому большое значение, это был определенный фон, мы сконцентрировались на самом главном - на игре и победе, мы добились этого - это самое главное".

"Они болели не за своих, а против соперника"

Тренер отмечает, что старался не воспринимать посторонние выкрики и действия данных болельщиков. "Во-первых, я не могу их назвать болельщиками, потому что люди, которые приходят болеть за свою страну, поддерживают свою команду прежде всего. Поэтому трудно назвать этих людей болельщиками. Мне кажется, что они болели не за свою команду, а против другой, причем крайне негативно. Но что делать, в таких реалиях мы сегодня живем. Мы - стойкие люди, я вообще не воспринимал это ни на свой счет, ни на счет страны".

"Мы вдвойне не могли проиграть. Мы стойко переносили вот эти тяготы, хотя скажу еще раз, что мы сосредоточились на победе нашей команды над соперником. Это было наше как бы маленькое сражение, где мы были на стороне добра. Наши футболисты это понимали, шли к своей мечте и цели", - добавил Скорович.

Сборная России вышла в финал чемпионата Европы, где потерпела поражение от команды Португалии со счетом 2:4. Украинская команда заняла четвертое место, уступив в матче за 3-е место испанцам.