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Олимпиада-2022 в Пекине

Саночница Иванова призналась, что боялась во время эстафеты снова получить травму

В ноябре на этапе Кубка мира в Пекине спортсменка получила тяжелую травму ноги
Татьяна Иванова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Татьяна Иванова
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Саночница Татьяна Иванова перед стартом командной эстафеты на Олимпиаде очень переживала, что может снова получить травму на пекинской трассе. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

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Золотые медали в командной эстафете завоевали саночники из Германии Натали Гайзенбергер, Йоханнес Людвиг, Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. Серебряные медали выиграли австрийцы Мадлен Эгле, Вольфганг Киндль, Томас Штой и Лоренц Коллер, бронзу - латвийцы Элиза Цауце, Кристерс Апарйодс, Мартинш Ботс и Роберт Плюме. Российские саночники Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов показали четвертый результат. На ноябрьском этапе Кубка мира, который проходил в Пекине, Иванова получила тяжелую травму ноги, после которой длительное время восстанавливалась.

"Именно здесь на этапе Кубка мира я получила травму в эстафете, - заметила Иванова. - Я очень переживала, что эта неудача опять повторится. Я настраивалась, что надо выходить ровно, лежать и не дышать, чтоб лишних движении вообще не было. Мне, конечно, хотелось и ребят порадовать, чтоб они тоже испытали эти эмоции, которые испытывали 8 лет назад все со мной в Сочи (на Олимпиаде 2014 года спортсменка завоевала серебро в командной эстафете - прим ТАСС)".

"Если говорить про сегодняшнюю гонку, то я проехала свою дистанцию неплохо, и ребята проехали, все старались. Видимо, удачи нам немножко не хватило, не на нашей стороне она была. Даже не знаю, что сказать еще. Но у нас у всех были небольшие ошибки на трассе", - заключила спортсменка.

Иванова двумя днями ранее выиграла бронзу Олимпийских игр в личном турнире саночниц.

Теги
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