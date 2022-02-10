Черчесов назвал заслуженной победу "Ференцвароша" над "Вашашем" в Кубке Венгрии

ТАСС, 10 февраля. Венгерский футбольный клуб "Ференцварош" предстал в матче против "Вашаша" единым механизмом, поэтому смог одержать заслуженную победу. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов.

В среду подопечные Черчесова победили клуб второго по силе дивизиона Венгрии "Вашаш" со счетом 2:0 в рамках 1/8 финала Кубка Венгрии. "Ференцварош" вышел в четвертьфинальную стадию турнира, где на выезде встретится с "Гонведом".

"Мы внесли определенные перестановки в состав по сравнению с предыдущей встречей ("Ференцварош" уступил "Пакшу" со счетом 0:3 в чемпионате Венгрии - прим. ТАСС). Мне понравилось, что команда предстала против "Вашаша" единым механизмом, так что наш успех заслуженный", - сказал Черчесов.

"В ближайшее время может появиться новичок из Южной Америки - он уже проходит медосмотр. Возможно, будет и еще одно приобретение. Трансферное окно закрывается в начале следующей недели, а уже в воскресенье нас ждет матч 20-го тура чемпионата с "Залаэгерсегом", - добавил он.

"Ференцварош" занимает второе место в чемпионате Венгрии, после 19 туров команда набрала 38 очков. В следующем матче команда встретится с "Залаэгерсегом" 13 февраля.