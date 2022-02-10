Первые призеры Олимпиады в Пекине вернутся в Москву 12 февраля

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Первый рейс с российскими спортсменами, которые завоевали медали на Олимпийских играх в Пекине, прибудет в Москву 12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

В числе спортсменов, которые прилетят в Москву в субботу, победитель командного турнира по фигурному катанию Марк Кондратюк, серебряные призеры Олимпиады Ирина Аввакумова и Ирма Махиня (командные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина), бронзовые призеры Игр Татьяна Иванова (санный спорт), Виктор Уайлд (сноуборд), Анастасия Смирнова (фристайл).

Также в Москву вернется биатлонистка Валерия Васнецова, которая не смогла принять участие в Олимпиаде, так как по прилете в Пекин у нее был обнаружен коронавирус. Всего в субботу в Москву прибудут 28 спортсменов. Ожидаемое время прилета в аэропорт Шереметьево - 19:10 мск.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.