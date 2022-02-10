Минин: победа российских керлингистов над китайцами в матче Олимпиады была закономерной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,10 февраля. /ТАСС/. Сборная России по керлингу, в составе которой два спортсмена из Петербурга - Даниил Горячев и Евгений Климов, одержала закономерную победу в матче олимпийского турнира против сборной Китая. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации керлинга Санкт-Петербурга Игорь Минин.

Сборная России по керлингу со счетом 7:4 выиграла у команды Китая. На Олимпийских играх команду представляют Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной). В первом матче россияне проиграли американцам со счетом 5:6.

"Победу над Китаем наша мужская сборная одержала абсолютно предсказуемо и закономерно. На сегодняшний момент наша мужская команда по рейтингу и по составу намного опытнее. У китайцев сейчас идет смена поколений, у них новый состав. Единственное, они взяли очень опытного шведского тренера, поэтому они тоже прибавили. Они вчера шведам проиграли всего два камня, сегодня нам 4:7. Наша победа была очень вовремя, особенно после первого поражения от американцев", - сказал Минин.

В первом матче женского турнира сборная России уступила команде США со счетом 3:9. Сборную России на Олимпийских играх представляют Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова (запасная).

"Там из Петербурга четыре спортсменки, и их сегодняшнее поражение для нас стало неприятной сенсацией, поскольку мы эту американскую команду последние три сезона обыгрывали. Но, по их словам, это произошло, поскольку это их первая игра и они не до конца успели адаптироваться ко льду, американки воспользовались их неточностями, а потом наши девушки поняли, что проигрывают, начали рисковать, и этот риск оказался неоправданным. Но у них еще есть время и все возможности показать хорошие результаты", - добавил Минин.

В следующем матче женская сборная России 11 февраля сыграет с командой Швейцарии. Мужская команда встретится со сборной Швейцарии в этот же день.