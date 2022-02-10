Российская премьер-лига пригласила представителей клубов для обсуждения Fan ID

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) разослало письма в футбольные клубы с целью организации встречи с сотрудниками, отвечающими за работу с болельщиками, для обсуждения актуальных проблем, в том числе введения паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования. Об этом ТАСС сообщил источник в одном из клубов, информацию подтвердил президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

"РПЛ попросила нас [клубы премьер-лиги] помочь в организации встречи с сотрудниками, которые отвечают за работу с болельщиками", - сказал источник.

"Мы разослали в клубы письма с просьбой посодействовать в организации встречи. Мы собираемся обсудить с ними все актуальные вопросы по этой теме. Кроме того, мы намерены сделать такие встречи регулярными, - отметил Хачатурянц. - В рамках исполнения закона мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы болельщикам было настолько комфортно, насколько это возможно".

"В этом заключается наш основной принцип. Лига и клубы заинтересованы в том, чтобы аудитория российского футбола увеличивалась. Мы хотим понять, что можем сделать в наших реалиях", - добавил он, отметив, что вопрос облегчения процедуры получения Fan ID является одним из ключевых.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря подписал закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика для доступа на соревнования.

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.