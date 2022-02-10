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Олимпиада-2022 в Пекине

Гарт: российским саночникам предстоит большая работа для достижения лучших результатов

На Олимпиаде в Пекине сборная России по санному спорту завоевала одну медаль

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Сборной России по санному спорту предстоит проделать большую работу, чтобы достичь тех результатов, которых от них ждут. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

В четверг российские саночники Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли четвертое место в эстафетной гонке на Олимпиаде в Пекине. Победителями стали представители Германии, серебряные медали завоевали австрийские саночники, бронзу выиграли латвийцы. Единственная медаль сборной России по санному спорту на Олимпиаде в Пекине на счету Ивановой.

"Одна медаль - лучше, чем ничего, но хуже, чем хотелось бы. Собственно, все. Понятно, что все старались, но получилось далеко не все, в эстафете, наверное, не хватило мастерства и скорости, потому что соперники оказались быстрее, если смотреть правде в глаза. Предстоит большая работа, чтобы достичь тех результатов, которых мы хотим добиться", - сказала Гарт.

Олимпиада в Пекине закончится 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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