Теннисистки Дзаламидзе и Панова вышли в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Александра Панова обыграли своих соотечественниц Екатерину Александрову и Яну Сизикову в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:5, 10:6 в пользу Дзаламидзе и Пановой. В полуфинале они встретятся с польской теннисисткой Алисией Росольской и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии.

Дзаламидзе 28 лет, она занимает 52-ю позицию в парном рейтинге WTA. На ее счету два титула в парном разряде под эгидой организации.

Пановой 32 года, она расположилась на 107-й строчке мирового рейтинга в парном разряде. Она завоевала семь титулов под эгидой организации в парном разряде.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 7 февраля, он проводится с 2003 года. С 2016 года турнир относится к категории WTA 500, его призовой фонд в 2022 году превышает $703 тыс.

Действующим победительницами турнира в парном разряде является украинка Надежда Киченок и румынка Йоана Ралука Олару.