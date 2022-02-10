"Спартак" продлил контракт с футболистом Мозесом до 2024 года

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" продлил контракт с нигерийским полузащитником Виктором Мозесом. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Новый контракт с игроком рассчитан до лета 2024 года.

"Сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что "Спартак" - это мой клуб. Это большой клуб, и я счастлив быть частью красно-белой семьи как минимум до 2024 года, - комментарий Мозеса приводит пресс-служба клуба. - Здорово, что теперь с нами Паоло Ваноли - топ-тренер, которого я отлично знаю по "Интеру" и "Челси". Мы работали вместе около трех лет, сейчас это мне сильно помогает, и я сделаю все, чтобы все вместе мы пришли к успеху".

Мозесу 31 год, он выступает за "Спартак" с октября 2020 года, всего игрок провел за московскую команду 42 матча, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Ранее нигериец выступал за английские "Уиган", "Ливерпуль", "Сток Сити", "Вест Хэм" и "Челси". В составе"Челси" он стал победителем Лиги Европы (2013), чемпионом Англии (2017) и обладателем кубка страны (2018). Также Мозес играл за турецкий "Фенербахче" и итальянский "Интер". В составе сборной Нигерии он стал победителем Кубка африканских наций в 2013 году.