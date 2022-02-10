Фарке: футболист "Краснодара" Сафонов является одним из лучших вратарей в Европе

ТАСС, 10 февраля. Голкипер футбольного клуба "Краснодар" Матвей Сафонов является одним из лучших в Европе на своей игровой позиции. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал главный тренер "Краснодара" Даниэль Фарке.

Фарке возглавляет "Краснодар" 13 января.

"Я не люблю перехваливать молодых футболистов, никогда не скажу, что какой-то юноша в будущем станет топ-игроком, ведь это увеличивает давление публики, - сказал Фарке. - Однако для Матвея я могу сделать исключение, потому что за время работы с ним я понял: он уверен в себе и адекватно воспринимает любую похвалу. На мой взгляд, Сафонов - один из лучших вратарей Европы, он яркая личность и невероятный футболист".

"Я думаю, однажды Матвей станет голкипером мирового класса, у него для этого есть все данные. Я счастлив, что у "Краснодара" есть настолько качественный вратарь, его определенно ждет блистательная карьера", - добавил тренер.

Сафонову 22 года, он является воспитанником академии "Краснодара". За краснодарский клуб он провел 99 матчей, из которых 29 провел "на ноль". 1 июня 2021 года дебютировал в составе сборной России, за которую провел семь матчей.