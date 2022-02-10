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Футбол в России

Фарке признался, что не сразу принял предложение возглавить футбольный клуб "Краснодар"

Немец возглавил команду 13 января, на этом посту он сменил белоруса Виктора Гончаренко

ТАСС, 10 февраля. Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Даниэль Фарке не сразу принял предложение возглавить команду и советовался с людьми, которые играли и работали в России. Комментарий тренера приводит газета "Спорт-Экспресс".

Немец возглавил команду 13 января, на этом посту он сменил белоруса Виктора Гончаренко, который был отправлен в отставку 5 января.

"Буду честен: "Краснодар" не выглядит очевидным вариантом для немецкого тренера. И нет никакого секрета в том, что на меня в последние месяцы выходили клубы из Германии. Я работал пять лет в Англии, в том числе и в премьер-лиге, наверное, мало кто ожидал увидеть меня в России. Признаюсь, что я не сразу принял предложение "Краснодара", - сказал Фарке.

"Я сел изучать клуб, и когда получил достаточно информации, то согласился на работу, - добавил Фарке. - Я опрашивал людей, которые играли и работали в России, которым знакомы РПЛ и "Краснодар". И все указывает на то, что я сделал верный выбор".

Фарке 45 лет, с мая 2017 года он тренировал "Норвич", который два раза выводил в Английскую премьер-лигу. В ноябре 2021 года был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Краснодар" после 18 туров РПЛ располагается на пятом месте в турнирной таблице с 29 очками, отставая от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. Следующий матч в премьер-лиге краснодарцы сыграют дома 27 февраля против московского "Локомотива".

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Футбол в России
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