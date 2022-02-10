Фарке признался, что не сразу принял предложение возглавить футбольный клуб "Краснодар"

ТАСС, 10 февраля. Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Даниэль Фарке не сразу принял предложение возглавить команду и советовался с людьми, которые играли и работали в России. Комментарий тренера приводит газета "Спорт-Экспресс".

Немец возглавил команду 13 января, на этом посту он сменил белоруса Виктора Гончаренко, который был отправлен в отставку 5 января.

"Буду честен: "Краснодар" не выглядит очевидным вариантом для немецкого тренера. И нет никакого секрета в том, что на меня в последние месяцы выходили клубы из Германии. Я работал пять лет в Англии, в том числе и в премьер-лиге, наверное, мало кто ожидал увидеть меня в России. Признаюсь, что я не сразу принял предложение "Краснодара", - сказал Фарке.

"Я сел изучать клуб, и когда получил достаточно информации, то согласился на работу, - добавил Фарке. - Я опрашивал людей, которые играли и работали в России, которым знакомы РПЛ и "Краснодар". И все указывает на то, что я сделал верный выбор".

Фарке 45 лет, с мая 2017 года он тренировал "Норвич", который два раза выводил в Английскую премьер-лигу. В ноябре 2021 года был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Краснодар" после 18 туров РПЛ располагается на пятом месте в турнирной таблице с 29 очками, отставая от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. Следующий матч в премьер-лиге краснодарцы сыграют дома 27 февраля против московского "Локомотива".