Главный тренер "Краснодара" Фарке заявил о готовности начать учить русский язык

ТАСС, 10 февраля. Главный тренер "Краснодара" Даниэль Фарке считает важным изучение русского языка для лучшей работы с футболистами и сотрудниками клуба. Об этом он рассказал газете "Спорт-Экспресс".

Немец возглавил команду 13 января, на этом посту он сменил белоруса Виктора Гончаренко, который был отправлен в отставку 5 января.

"Коммуникация очень важна для любого тренера. Конечно, я бы хотел с первого дня без языковых барьеров и без переводчика общаться с каждым игроком, с каждым сотрудником клуба, но и в "Норвиче" до меня всегда работали только тренеры - носители языка, однако мы все-таки сработались. Понятно, что первые недели в "Краснодаре" невероятно насыщенны, я стараюсь узнать все о клубе, лиге и каждом футболисте, и мне пока сложно найти время для изучения русского, просто не хватает часов в сутках. Но я хочу начать изучать язык как можно скорее, потому что это достаточно важно", - сказал Фарке.

Фарке 45 лет, с мая 2017 года он тренировал "Норвич", который два раза выводил в Английскую премьер-лигу. В ноябре 2021 года был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды. "Краснодар" после 18 туров располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками, отставая от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков.