Фарке рассказал о своем видении игры футбольного клуба "Краснодар"

ТАСС, 10 февраля. Главный тренер футбольного клуба должен сочетать в своей работе гибкость и сохранение верности принципам. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал главный тренер "Краснодара" Даниэль Фарке.

"В футболе нет одного пути к успеху, как нет и тренера, который добивается результата одним способом. Нужно быть гибким, но при этом сохранять стойкость и верность своим принципам, нельзя менять абсолютно все после поражений, как и нельзя кричать, что все великолепно, после побед. Конечно, я люблю, когда моя команда долго владеет мячом, и хочу, чтобы она всегда была главным действующим лицом на поле", - сказал Фарке.

"Но у каждого тренера есть разные идеи, постоянно идет мыслительный процесс. Конечно, я знаю, что можно играть и по-другому: иногда кто-то побеждает, просто "паркуя автобус". Но моя команда никогда не будет так играть", - добавил он.

Фарке возглавил команду 13 января, на этом посту он сменил белоруса Виктора Гончаренко, который был отправлен в отставку 5 января. С мая 2017 года немец тренировал "Норвич", который два раза выводил в Английскую премьер-лигу. В ноябре 2021 года был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.