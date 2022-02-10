Российский шахматист Грищук победил француза Бакро на турнире серии Гран-при в Берлине

ТАСС, 10 февраля. Россиянин Александр Грищук победил белыми фигурами француза Этьена Бакро в матче шестого тура группового этапа турнира серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Берлине.

В другой встрече группы А россиянин Андрей Есипенко белыми фигурами сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой. В групппе B Владимир Федосеев белыми фигурами уступил венгру Рихарду Раппорту, а встреча Григория Опарина и поляка Радослава Войташека завершилась вничью. В группе С Даниил Дубов также сыграл вничью с Левоном Ароняном из США.

Грищуку 38 лет, у него шестой рейтинг среди участников серии Гран-при и самый высокий среди россиян на турнире. Грищук является трехкратным чемпионом мира по блицу и занимает десятое место в мировом рейтинге. В первом туре шахматист сыграл вничью с Есипенко.

В турнире на каждом этапе участвуют 16 шахматистов, которые разделены на четыре группы по четыре участника. После шести туров группового этапа победитель каждого квартета выходит в полуфинал.

Гран-при FIDE является последним отборочным этапом к турниру претендентов. Серия Гран-при состоит из трех этапов, которые в 2022 году пройдут в Берлине (первый и третий этап) и Белграде (второй этап). После окончания последнего этапа два лучших шахматиста в общем зачете получат право сыграть на турнире претендентов.

Соревнования в Берлине завершатся 17 февраля. Призовой фонд каждого этапа составляет €150 000.