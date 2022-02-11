ЦСКА проиграл "Маккаби" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги

ТАСС, 11 февраля. Российский ЦСКА со счетом 75:84 уступил израильскому "Маккаби" из Тель-Авива в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Тель-Авиве.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Маккаби" Скотти Уилбекин (23 очка). В составе ЦСКА больше всех очков набрал Габриэль Лундберг (17).

ЦСКА с 14 победами и 10 поражениями занимает шестое место в турнирной таблице. Клуб из Израиля располагается на 12-й строчке таблицы, на его счету 11 побед и 12 поражений.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с германской "Баварией" 24 февраля. "Маккаби" в этот же день в гостях встретится с турецким клубом "Анадолу Эфес".