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Баскетбольные еврокубки

ЦСКА проиграл "Маккаби" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги

Встреча закончилась со счетом 75:84
Защитник ЦСКА Мариус Григонис, игроки "Маккаби" - защитник Скотти Уилбекин, центровой Анте Жижич и защитник Кинан Эванс Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Защитник ЦСКА Мариус Григонис, игроки "Маккаби" - защитник Скотти Уилбекин, центровой Анте Жижич и защитник Кинан Эванс
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 11 февраля. Российский ЦСКА со счетом 75:84 уступил израильскому "Маккаби" из Тель-Авива в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Тель-Авиве.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Маккаби" Скотти Уилбекин (23 очка). В составе ЦСКА больше всех очков набрал Габриэль Лундберг (17).

ЦСКА с 14 победами и 10 поражениями занимает шестое место в турнирной таблице. Клуб из Израиля располагается на 12-й строчке таблицы, на его счету 11 побед и 12 поражений.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с германской "Баварией" 24 февраля. "Маккаби" в этот же день в гостях встретится с турецким клубом "Анадолу Эфес".

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