Сын Роналду подписал контракт с футбольным клубом "Манчестер Юнайтед" в возрасте 11 лет

ТАСС, 11 февраля. Сын португальского футболиста и пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду заключил официальное соглашение с английским клубом "Манчестер Юнайтед" в возрасте 11 лет. Об этом на своей странице в Instagram сообщил одноклубник Криштиану Роналду - младшего Габриель.

Роналду-младший будет выступать под седьмым номером, как его отец и форвард "Манчестер Юнайтед". Сын португальца ранее играл за детскую команду итальянского "Ювентуса".

Роналду 36 лет, он вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом 2021 года, ранее он выступал за английскую команду с 2003 по 2009 год, став за это время трехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии и Лиги чемпионов, двукратным обладателем Кубка английской лиги. Также португалец играл за "Спортинг", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус". В нынешним сезоне нападающий забил за английскую команду девять голов во всех турнирах.

Португальский форвард является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Роналду - лучший бомбардир в истории национальных сборных, лучший бомбардир чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, а также лучший бомбардир в истории "Реала". Вместе со сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2019), также в его активе серебро и бронза европейских первенств.