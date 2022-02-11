Российская фигуристка Валиева вышла на утреннюю тренировку на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Победительница командного турнира по фигурному катанию на Играх в Пекине, абсолютная рекордсменка мира россиянка Камила Валиева вышла на утреннюю тренировку перед личными соревнованиями на Олимпиаде. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Сначала в тренировке принимали участие россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, Валиева присоединилась к ним позднее.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. В четверг в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России сообщили ТАСС, что спортсменка не будет отстранена от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине. В тот же день МОК назвал спекуляциями публикации о сомнительном допинг-тесте фигуристки Валиевой, а сама россиянка вышла на тренировку перед личными соревнованиями.

Золотые медали в командном турнире на Олимпиаде в Пекине завоевали Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.

Валиевой 15 лет, она является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной. Валиева представляет центр спорта и образования "Самбо-70" и тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Соревнования в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине начнутся 15 февраля.

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