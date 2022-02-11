Гол и две передачи Свечникова помогли "Каролине" разгромить "Бостон" в матче НХЛ

ТАСС, 11 февраля. "Каролина" со счетом 6:0 на выезде обыграла "Бостон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Винсент Трочек (8-я минута), Андрей Свечников (23), Себастьян Ахо (29, 42), Бретт Пеше (35), Джордан Стаал (56).

Свечников также отметился двумя голевыми передачами. 21-летний форвард забросил 18 шайб и сделал 24 голевых паса в 42 матчах нынешнего сезона. В составе "Бостона" из-за дисквалификации игру пропустил нападающий Брэд Маршанд.

"Каролина" после 45 матчей набрала 67 очков и занимает первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Бостон" с 55 очками после 45 игр располагается на четвертой строчке в Атлантическом дивизионе. В следующем матче "Каролина" 13 февраля на выезде сыграет с "Миннесотой", а "Бостон" днем раньше в гостях встретится с "Оттавой".

В других матчах "Питтсбург" со счетом 2:0 обыграл "Оттаву", "Вашингтон" оказался сильнее "Монреаля" (5:2). Российский нападающий столичной команды Евгений Кузнецов отметился голевой передачей. Выведенный 8 февраля из коронавирусного протокола Александр Овечкин не смог прилететь в Канаду из-за ограничений и пропустил игру. Ворота "Вашингтона" защищал Илья Самсонов, отразивший 42 броска.

"Коламбус" со счетом 4:3 в овертайме обыграл "Баффало". В составе победителей голевой передачей отметился российский защитник Владислав Гавриков.