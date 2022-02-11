{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Российские керлингисты проиграли сборной Швейцарии в матче олимпийского турнира

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу швейцарцев

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу со счетом 3:6 уступила команде Швейцарии в третьем матче на олимпийском турнире. Соревнования проходят в Пекине.

Сборную Россию на Олимпийских играх представляют Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной).

В первом матче турнира россияне проиграли американцам со счетом 5:6, позднее команда России обыграла сборную Китая - 7:4. В следующем матче россияне встретятся со сборной Дании. Встреча пройдет 11 февраля и начнется в 15:05 мск.

На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира. Финальная игра пройдет 19 февраля, днем ранее состоится матч за третье место.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Адамс: российские спортсмены должны участвовать в Олимпиаде, несмотря ситуацию с Валиевой
В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде является положительный результат допинг-теста россиянки, который был сдан 25 декабря
Адамс: российские спортсмены должны участвовать в Олимпиаде, несмотря ситуацию с Валиевой
Читать полностью