Российские керлингисты проиграли сборной Швейцарии в матче олимпийского турнира

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу со счетом 3:6 уступила команде Швейцарии в третьем матче на олимпийском турнире. Соревнования проходят в Пекине.

Сборную Россию на Олимпийских играх представляют Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной).

В первом матче турнира россияне проиграли американцам со счетом 5:6, позднее команда России обыграла сборную Китая - 7:4. В следующем матче россияне встретятся со сборной Дании. Встреча пройдет 11 февраля и начнется в 15:05 мск.

На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира. Финальная игра пройдет 19 февраля, днем ранее состоится матч за третье место.