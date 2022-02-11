Скорович заявил, что хотел бы остаться на посту тренера сборной России по мини-футболу

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович хотел бы остаться на своем посту. Об этом он рассказал ТАСС.

Нынешний контракт Скоровича с Российским футбольным союзом (РФС) рассчитан до 1 апреля. Ранее президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев не исключил возможной смены старшего тренера. Российская команда заняла второе место на чемпионате Европы 2022 года, уступив в финальном матче португальцам со счетом 2:4.

"Я доволен нашей командой, это профессионалы высокого класса, это люди, которые просто отдавались игре, боролись за страну и высокие результаты, - сказал Скорович. - Фантастическая команда, которая имела все возможности, чтобы стать чемпионом, но немного не сложилось. Нам, в принципе, не в чем себя упрекнуть, сделали все возможное с нашей стороны, может быть, чуть-чуть удача стороной прошла в финале, но мы не отчаиваемся, знаем цену этому труду. Команда была командой, команда жила игрой, была сплоченной, о чем еще можно мечтать тренеру? О таком коллективе, в котором довелось работать и доведется, надеюсь, в будущем, не хочу прощаться с этими спортсменами".

"Но решение наших руководителей будет, пока у меня есть действующий контракт, я не задумываюсь о том, где я буду завтра, у меня есть работа, амбиции, мотивация. В конце концов, мы должны победить, мы всегда рядом ходим, добиваемся высоких результатов, нас уважают, с нами считаются. Хочется кубок поднять, в этом и есть капелька разочарования, что нам не удалось сделать так, чтобы вершина нам покорилась, но мы не отчаиваемся, будем работать, надеюсь, что у нас все получится", - добавил старший тренер сборной России.

Скорович рассказал, что тренерский штаб подготовит анализ работы на чемпионате Европы. "Пройдет время, мы подготовим анализ по выступлению на чемпионате Европы, руководство выслушает, будет исполком, - отметил он. - Я готов ко всему, прежде всего к работе, мы на протяжении всего времени всегда работаем и играем за самые высокие места, работаем профессионально. Но у меня даже нет мыслей о том, что я могу где-то работать в другом месте, нежели в нашей сборной".

Скорович занимает пост главного тренера сборной России с 2009 года. Под его руководством национальная команда четыре раза становилась серебряным призером чемпионата Европы (2012, 2014, 2016, 2022), в 2018 году она стала бронзовым призером турнира. В 2016 году на чемпионате мира в Колумбии россияне заняли второе место, уступив в финале сборной Аргентины.

Мотивация - выиграть чемпионат мира

Скорович отметил, что его мотивацией является победа на чемпионате мира 2024 года. "Следующий старт - это чемпионат мира, но прежде всего туда надо отобраться, то есть проделать предварительно работу, чтобы туда попасть, - отметил он. - Попадем на чемпионат мира, поставим максимальные задачи, чтобы покорить эту вершину. Вот такая мотивация. А какая еще может быть мотивация в спорте, тем более для российской команды по мини-футболу?"

"Это одна из сильнейших команд мира, мы сегодня чувствуем себя таковыми, отдаем себе отчет, кто мы и где мы. За этим стоит большой труд всех, начиная от АМФР - это и тренерский, и медицинский штабы, огромная им благодарность, также непосредственно наши герои - футболисты, которые делают возможными такие выдающиеся результаты. Вы посмотрите, на протяжении десяти лет наша сборная играла на разного рода турнирах, в большей части из них мы с медалями. Повторюсь, что есть горчинка - нет золота, но это потрясающий результат на самом деле, это же не одна вспышка, а на протяжении долгого времени", - добавил Скорович.