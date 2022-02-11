{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Российская скелетонистка Канакина занимает 13-е место после двух попыток на Олимпиаде

Заключительные попытки спортсменки выполнят в субботу

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Лучшая из российских скелетонисток Юлия Канакина занимает 13-е место после двух попыток на Олимпийских играх в Пекине.

Канакина проигрывает лидирующей австралийке Жеклин Нарракотт 1,17 секунды. Второе место занимает немка Ханна Нейз (+0,21), третьей идет ее соотечественница Тина Херман (+0,23).

Россиянка Алина Тарарыченкова располагается на 15-м месте (+1,26). Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Елена Никитина занимает 18-ю позицию (+1,65).

Третью и четвертую попытки спортсменки выполнят 12 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
CAS пока не получил документы по апелляции МОК по делу Валиевой
Читать полностью