Российская скелетонистка Канакина занимает 13-е место после двух попыток на Олимпиаде

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Лучшая из российских скелетонисток Юлия Канакина занимает 13-е место после двух попыток на Олимпийских играх в Пекине.
Канакина проигрывает лидирующей австралийке Жеклин Нарракотт 1,17 секунды. Второе место занимает немка Ханна Нейз (+0,21), третьей идет ее соотечественница Тина Херман (+0,23).
Россиянка Алина Тарарыченкова располагается на 15-м месте (+1,26). Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Елена Никитина занимает 18-ю позицию (+1,65).
Третью и четвертую попытки спортсменки выполнят 12 февраля.