CAS еще не получил документы по апелляции МОК по делу Валиевой

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не получил документы по апелляции от Международного олимпийского комитета (МОК) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

"На данный момент в CAS не поступило никаких документов по делу Камилы Валиевой", - говорится в заявлении.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о распределении медалей командного турнира будет принято после рассмотрения апелляции, которую МОК подал на решение РУСАДА об отмене временного отстранения Валиевой, в CAS.

Сборная России с Валиевой в составе выиграла командные соревнования на Олимпиаде. Вторыми стали американцы, третьими - японцы, четвертыми - канадцы.

Валиевой 15 лет, она является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной. Валиева представляет центр спорта и образования "Самбо-70" и тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Соревнования в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине начнутся 15 февраля.