Международный союз конькобежцев подаст апелляцию на решение об отмене отстранения Валиевой

ТАСС, 11 февраля. Международный союз конькобежцев (ISU) подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

"ISU воспользуется своим правом обжаловать в CAS решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 9 февраля и попросить CAS восстановить временное отстранение", - говорится в сообщении.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о распределении медалей командного турнира будет принято после рассмотрения апелляции, которую МОК подал на решение РУСАДА об отмене временного отстранения Валиевой, в CAS.

Сборная России с Валиевой в составе выиграла командные соревнования на Олимпиаде. Вторыми стали американцы, третьими - японцы, четвертыми - канадцы.

Валиевой 15 лет, она является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). На командном турнире на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной. Валиева представляет центр спорта и образования "Самбо-70" и тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Соревнования в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине начнутся 15 февраля.