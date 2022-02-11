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Олимпиада-2022 в Пекине

Олимпийский комитет России прокомментировал ситуацию с фигуристкой Валиевой

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира на Олимпиаде является положительный результат допинг-теста спортсменки, который был сдан 25 декабря
Камила Валиева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) принимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить золотую медаль российских фигуристов в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает служба информации ОКР.

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"С учетом того, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и командного турнира не подлежат автоматическому пересмотру. Кроме того, Олимпийский комитет России обращает внимание на тот факт, что допинг-проба спортсменки, отобранная после чемпионата Европы по фигурному катанию в январе 2022 года, а также ее допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр, дали отрицательный результат. Олимпийский комитет России предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов команды ОКР и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль", - говорится в заявлении.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Дисциплинарный комитет РУСАДА наложил временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о распределении медалей командного турнира будет принято после рассмотрения апелляции, которую МОК подал на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой, в CAS. 

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Олимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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