Федерация фигурного катания на коньках России не сомневается в честности Валиевой

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не сомневается в честности и чистоте Камилы Валиевой. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ФФККР.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о распределении медалей командного турнира будет принято после рассмотрения апелляции, которую Международный олимпийский комитет (МОК) подал на решение дисциплинарного комитета РУСАДА об отмене временного отстранения Валиевой, в Спортивном арбитражном суде (CAS).

"Федерация фигурного катания на коньках России не сомневается в честности и чистоте своей спортсменки, приложит все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего и окажет спортсменке необходимую всестороннюю помощь и поддержку", - говорится в заявлении ФФККР.

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) подчеркнули, что все допинг-пробы Валиевой, взятые после 25 декабря, дали отрицательный результат.

Валиева является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной.