Сборная России по хоккею одержала вторую победу на олимпийском турнире

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Сборная России со счетом 2:0 обыграла команду Дании и одержала вторую подряд победу на олимпийском хоккейном турнире. Встреча прошла в Пекине.
Заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов (29-я минута) и Кирилл Семенов (60).
Сборные России и Дании выступают в группе В. Российские хоккеисты одержали вторую победу в двух матчах и возглавляют квартет, набрав шесть очков. В стартовом матче команда Алексея Жамнова со счетом 1:0 обыграла швейцарцев. Второе место занимает команда Дании (3 очка; 2 игры), далее идут чехи (0; 1) и швейцарцы (0; 1).
|Место
|Страна
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|3-0
|6
|2
|Дания
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|2-3
|3
|3
|Чехия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-2
|0
|4
|Швейцария
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-1
|0