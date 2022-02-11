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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России по хоккею одержала вторую победу на олимпийском турнире

Встреча против команды Дании завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян
Нападающий сборной России по хоккею Андрей Чибисов (слева) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Нападающий сборной России по хоккею Андрей Чибисов (слева)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Сборная России со счетом 2:0 обыграла команду Дании и одержала вторую подряд победу на олимпийском хоккейном турнире. Встреча прошла в Пекине.

Заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов (29-я минута) и Кирилл Семенов (60).

Сборные России и Дании выступают в группе В. Российские хоккеисты одержали вторую победу в двух матчах и возглавляют квартет, набрав шесть очков. В стартовом матче команда Алексея Жамнова со счетом 1:0 обыграла швейцарцев. Второе место занимает команда Дании (3 очка; 2 игры), далее идут чехи (0; 1) и швейцарцы (0; 1).

Мужской хоккейный турнир. Группа В
МестоСтранаИВВОВБПБПОПШО
1Россия22000003-06
2Дания21000012-33
3Чехия10000011-20
4Швейцария10000010-10

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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