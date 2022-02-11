Сборная России по хоккею одержала вторую победу на олимпийском турнире

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Сборная России со счетом 2:0 обыграла команду Дании и одержала вторую подряд победу на олимпийском хоккейном турнире. Встреча прошла в Пекине.

Заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов (29-я минута) и Кирилл Семенов (60).

Сборные России и Дании выступают в группе В. Российские хоккеисты одержали вторую победу в двух матчах и возглавляют квартет, набрав шесть очков. В стартовом матче команда Алексея Жамнова со счетом 1:0 обыграла швейцарцев. Второе место занимает команда Дании (3 очка; 2 игры), далее идут чехи (0; 1) и швейцарцы (0; 1).