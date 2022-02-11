Валиева не стала общаться с прессой на Олимпиаде, закрыв лицо капюшоном

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева не стала общаться с журналистами после тренировки, которую она провела в пятницу в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В пятницу фигуристка провела две тренировки. После прокатов ее ждало непривычно большое количество российских и иностранных журналистов. Во время вопросов корреспондента британского издания "Дейли мейл" "Камила, вы чисты?", "Камила, вы принимали допинг?" спортсменка прошла, закрыв лицо капюшоном.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о распределении медалей командного турнира будет принято после рассмотрения апелляции, которую МОК подал на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой, в Международном арбитражном суде (CAS).