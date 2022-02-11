Поздняков: решение по допинг-пробе фигуристки Валиевой могли намеренно задержать

"У меня вызывают серьезные вопросы сроки, которые прошли между 25 декабря, когда была сдана проба в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда она была обнародована, - сказал Поздняков. - В соответствии с международными стандартами для лабораторий Всемирного антидопингового агентства срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории. Очень странным смотрится тот факт, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц. У меня это вызывает очень серьезные вопросы, и очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командных соревнований фигуристов".

Поздняков подчеркнул, что Олимпийский комитет России поддерживает Валиеву и готов оказать ей юридическую поддержку. "Будем дальше смотреть, как будут продвигаться юридические дела. Насколько мы слышали из пресс-релиза, МОК собирается подать в международный спортивный арбитраж. Я думаю, что предсказуемый шаг, здесь нет ничего удивительного", - добавил глава ОКР.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о распределении медалей командного турнира будет принято Спортивным арбитражным судом после рассмотрения апелляции МОК на отмену временного отстранения Валиевой

Валиева является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной.