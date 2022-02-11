Чайковская: российские фигуристы не принимают допинг

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы не имеют необходимости в приеме запрещенных веществ. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Елена Чайковская.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, который выиграла сборная России, является положительный результат допинг-теста Камилы Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о распределении медалей командного турнира будет принято Спортивным арбитражным судом (CAS) после рассмотрения апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) на отмену временного отстранения Валиевой.

"Это не наша затея, мы этим не занимаемся, даже не знаем, как это применить, для чего. Прыгать выше нам не надо, длиннее тоже, потому что у нас все связано с музыкой, с ритмом программы, у нас все уложено, мы не можем выходить из нот, музыкальной темы. Я не понимаю, для чего допинг может быть применен в фигурном катании, это все какая-то липа", - сказала Чайковская.

"Хочу официально заявить: допинг нам не нужен, мы не применяли и применять его не будем, потому что нам он ничего не даст, это не марафон и не те виды спорта, где нужен взрыв. Мы не допинговая дисциплина, 100 процентов никто это не применял", - добавила собеседница агентства.

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) подчеркнули, что все допинг-пробы Валиевой, взятые после 25 декабря, дали отрицательный результат.

Валиева является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной.