Третьяк заявил, что его настораживает игра сборной России в большинстве на Олимпиаде

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что его настораживают действия российских хоккеистов при игре в большинстве на олимпийском турнире. Об этом Третьяк рассказал ТАСС по телефону.

Сборная России в пятницу со счетом 2:0 обыграла команду Дании. Российские хоккеисты пять раз не использовали численное преимущество, не забросив ни одной шайбы в большинстве.

"Главное - победа. Ребята стараются, но 10 минут играли в большинстве и ни одного гола - это настораживает. Надо усиливать игру в большинстве, тогда будут голы. Есть у нас хорошие мастера", - сказал Третьяк.

В заключительном матче предварительного этапа олимпийского турнира сборная России 12 февраля сыграет с командой Чехии.

Российские хоккеисты одержали вторую победу в двух матчах и возглавляют свою группу, набрав шесть очков. В стартовом матче россияне со счетом 1:0 обыграли швейцарцев.