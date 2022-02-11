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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристы Степанова и Букин провели первую тренировку на Олимпиаде в Пекине

Спортсмены прибыли в столицу Китая 9 февраля

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин провели в пятницу первую тренировку на олимпийском льду. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Фигуристы прибыли в Пекин 9 февраля. Спортсмены успешно сдали тест на коронавирусную инфекцию и были допущены к тренировкам. Фигуристы тренировались в Москве и не прилетели в Китай вместе с другими российскими спортсменами, они не участвовали в командном турнире, где сборная России одержала победу.

Степанова и Букин являются обладателями двух серебряных и трех бронзовых медалей чемпионатов Европы. Спортсмены представляют училище олимпийского резерва им. Александра Гомельского.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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