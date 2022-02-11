Лыжник Дементьев примет участие в "Лыжне России" в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Евгений Дементьев заявился для участия во Всероссийской гонке "Лыжня России" в Ханты-Мансийске. Об этом спортсмен сообщил журналистам в пятницу.

"Да. Я буквально сегодня заявился", - сказал он.

В свою очередь заместитель директора по спорту "Юграмегаспорт" Олег Дресс уточнил, что в Ханты-Мансийске в онлайн-забегах примут участие чуть более 1 тыс. человек. "На онлайн-забег заявилось чуть более 1 тыс. человек и 260 человек - на спортивный забег", - сказал он.

В связи с эпидемиологической обстановкой "Лыжня России" в Югре проводятся в виде онлайн-забегов и спортивных забегов. Массовый забег отменен. Спортивный забег "Лыжни России" состоится в Ханты-Мансийске на территории Центра зимних видов спорта имени А. В. Филипенко 12 февраля. В онлайн-забегах смогут принять участие жители в возрасте до 64 лет. Им нужно преодолеть дистанцию не менее 1,5 км на любой удобной трассе в любое время с 3 по 12 февраля. Как сообщает пресс-служба администрации Сургута, в городе забег перенесен на 12 марта из-за пандемии коронавируса. Кроме того, 13 марта состоится "Лыжня России" в Советском районе ХМАО.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.