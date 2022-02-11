Футболист "Спартака" Кутепов покинул сбор команды в ОАЭ для прохождения медосмотра

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Илья Кутепов покинул расположение команды на сборе в Дубае для прохождения медосмотра. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Футболист 8 февраля из-за микроповреждения пропустил товарищеский матч против екатеринбургского "Урала", который прошел на сборе в Дубае. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых. Эта победа стала первой для команды под руководством нового главного тренера итальянца Паоло Ваноли, который в декабре 2021 года сменил на этом посту португальца Руя Виторию.

"Илья Кутепов улетел со сбора в Дубае на дополнительное обследование по поводу уточнения плана реабилитации после полученного повреждения", - сказал Зеленов.

Кутепову 28 лет. В сезоне-2021/22 защитник провел за основной состав "Спартака" четыре матча - три в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), один - на групповой стадии Лиги Европы. Также в активе игрока обороны три игры за "Спартак-2" в первом дивизионе первенства Олимп - Футбольной национальной лиги. Во всех семи играх футболист не отметился результативными действиями, не получив при этом ни одной желтой или красной карточки.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 18 туров. Следующий официальный матч клуб проведет 26 февраля в чемпионате России дома против ЦСКА, который перед возобновлением чемпионата располагается на четвертой строчке (30 очков).