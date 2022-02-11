Жамнов: россиянам нужно играть по-другому в матчах с более сильными соперниками в Пекине

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Российским хоккеистам необходимо прибавлять на Олимпиаде и играть по-другому в матчах с более сильными соперниками. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Алексей Жамнов.

Сборная России в пятницу обыграла команду Дании со счетом 2:0 и одержала вторую победу на Олимпиаде. Ранее россияне выиграли у швейцарцев - 1:0.

После матча Жамнов сказал, что его подопечные не до конца выполнили задание на игру. "Хорошо, что есть две победы, но для меня самое важное, чтобы была игра. Потому что дальше соперники будут сложнее, и надо против них играть в другой хоккей, - сказал Жамнов. - Нужно, чтобы ребята создавали больше моментов, угрожали воротам, лезли на них. Сегодня мы выводили шайбу на вершину, доставляли ее на пятачок, но там не было движения, и вратарь все спокойно видел".

"Эти нюансы надо отредактировать", - добавил он.

Заключительный матч на групповом этапе россияне проведут против чехов 12 февраля.