Врач назвал бессмысленным применение триметазидина для улучшения спортивных результатов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Применение триметазидина в фигурном катании для достижения результата не имеет никакого смысла. Об этом ТАСС заявил спортивный врач Валентин Беляевский.

"Применять этот препарат для улучшения спортивных результатов в фигурном катании нет никакого смысла, - сказал Беляевский. - Он предназначен для лечения проблем с сердцем, в запрещенный список попал как модулятор метаболизма - это притянуто за уши. Есть препараты, которые напрямую влияют на спортивный результат. Например, увеличивают скорость, есть препараты, которые могут, например, помочь поднять больший вес, есть препараты, которые влияют на выносливость".

"А использование этих веществ в том же фигурном катании не имеет никакого смысла - скорость перемещения по льду не оценивается, - продолжил собеседник агентства. - Это вещество и в медицине-то не очень хорошие результаты дает. И в ситуации с Валиевой я вижу два варианта: либо применение было случайным вместе с БАД, либо - по глупости. Знаем случаи, когда спортсмену в организм попадало вещество вместе с зубной пастой, например, или спортсмен мог случайно принять в бытовых условиях, если у него кто-то в семье принимает".

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Камилы Валиевой. В пробе спортсменки был обнаружен триметазидин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о выступлении Валиевой в личных соревнованиях на Олимпиаде будет принято CAS после рассмотрения апелляций Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) на отмену ее временного отстранения.