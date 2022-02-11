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Олимпиада-2022 в Пекине
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Российский лыжник Большунов завоевал серебряную медаль Олимпиады в гонке на 15 км

Первым стал финн Ийво Нисканен, третье место занял норвежец Йоханнес Клебо
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 11 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом.

Россиянин преодолел дистанцию за 38 минут 18,0 секунды. Золото завоевал финн Ийво Нисканен (37.54,8), бронзовым призером стал норвежец Йоханнес Клебо (38.32,3). Большунов завоевал вторую медаль на нынешней Олимпиаде, ранее он стал олимпийским чемпионом в скиатлоне. Россиянин Алексей Червоткин занял пятое место (38.51,7), Илья Семиков - девятое (39.34,7), Иван Якимушкин - 13-е (39.52,6).

Четырехкратный олимпийский чемпион и победитель гонки на 15 км на трех предыдущих Играх швейцарец Дарио Колонья занял 44-е место (41.39,9). Игры в Пекине являются последними в карьере 35-летнего спортсмена, ранее он заявил, что завершит карьеру после окончания нынешнего сезона Кубка мира.

Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Большунов - чемпион мира и Олимпийских игр в скиатлоне, первый в России лыжник, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира. Он завоевал шестую олимпийскую медаль в карьере и стал рекордсменом в истории отечественных лыж среди мужчин по числу олимпийских наград, на Играх 2018 года спортсмен завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль. Большунов превзошел достижение четырехкратного олимпийского чемпиона Николая Зимятова, на счету которого пять медалей (четыре золотые и одна серебряная).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. 

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Германия6309
2Норвегия53513
3Австрия46414
4США45110
5Нидерланды4318
6Швеция4127
7Китай3306
8Россия24612
9Италия2428
10Япония2248
11Словения2125
12Швейцария2057
13Франция1506
14Канада14712
15Финляндия1124
16Австралия1113
17Южная Корея1012
17Чехия1012
19Новая Зеландия1001
198Словакия1001
21Белоруссия0101
21Испания0101
23Венгрия0022
24Польша0011
25Латвия0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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