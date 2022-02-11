Российский лыжник Большунов завоевал серебряную медаль Олимпиады в гонке на 15 км

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 11 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом.

Россиянин преодолел дистанцию за 38 минут 18,0 секунды. Золото завоевал финн Ийво Нисканен (37.54,8), бронзовым призером стал норвежец Йоханнес Клебо (38.32,3). Большунов завоевал вторую медаль на нынешней Олимпиаде, ранее он стал олимпийским чемпионом в скиатлоне. Россиянин Алексей Червоткин занял пятое место (38.51,7), Илья Семиков - девятое (39.34,7), Иван Якимушкин - 13-е (39.52,6).

Четырехкратный олимпийский чемпион и победитель гонки на 15 км на трех предыдущих Играх швейцарец Дарио Колонья занял 44-е место (41.39,9). Игры в Пекине являются последними в карьере 35-летнего спортсмена, ранее он заявил, что завершит карьеру после окончания нынешнего сезона Кубка мира.

Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Большунов - чемпион мира и Олимпийских игр в скиатлоне, первый в России лыжник, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира. Он завоевал шестую олимпийскую медаль в карьере и стал рекордсменом в истории отечественных лыж среди мужчин по числу олимпийских наград, на Играх 2018 года спортсмен завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль. Большунов превзошел достижение четырехкратного олимпийского чемпиона Николая Зимятова, на счету которого пять медалей (четыре золотые и одна серебряная).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.