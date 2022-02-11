История, вызывающая вопросы. Что известно о скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде

25 декабря, на следующий день после завершения соревновательной части чемпионата России, Валиева сдала допинг-пробу, которая была направлена в аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством лабораторию (WADA) в Стокгольме. В январе Валиева приняла участие в чемпионате Европы в Таллине, где стала первой, а 7 февраля с другими российскими фигуристами выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Все результаты допинг-проб, взятых у спортсменки после 25 декабря, были отрицательными.

8 февраля лаборатория Стокгольма сообщила, что в пробе российской фигуристки от 25 декабря был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, попадающий под классификацию S4 списка WADA (гормоны и модуляторы метаболизма). Триметазидин используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, нормализуя энергетический метаболизм клеток. Препарат не оказывает никакого влияния на результаты спортсменов, но его использование запрещено как в соревновательный, так и во внесоревновательный период.