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Олимпиада-2022 в Пекине
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В Кремле убеждены, что в случае с Валиевой речь идет о недоразумении

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Кремль убежден, что в ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой речь идет о недоразумении, и призывает дождаться завершения разбирательств.

"Сейчас мы убеждены, что речь идет о каком-то недоразумении. У наших спортивных чиновников есть определенные вопросы к срокам тестирования проб Валиевой. Мы фиксируем эти вопросы и озабоченности наших спортивных чиновников", - сказал Песков.

Он добавил при этом, что в Кремле "никак не комментируют и не хотят комментировать ситуацию" и ждут завершения разбирательств.

В Кремле с огромным уважением относятся к WADA и МОК и призывают дождаться завершения разбирательства по ситуации с Валиевой. В Кремле категорически не согласны с трансграничными применениями американского законодательства, в том числе в спорте, отметил Песков.

 

 

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичОлимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
Олимпиада-2022 в Пекине
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