Кремль призывает Валиеву "не прятать лицо", ходить с гордостью и всех побеждать

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Кремль безгранично и полностью поддерживает российскую фигуристку Камилу Валиеву, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Валиева покинула тренировку в Пекине, закрыв лицо капюшоном.

"Безгранично, абсолютно безгранично и полностью, и в любом случае мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву и призываем всех ее поддерживать", - сказал представитель Кремля, комментируя ситуацию вокруг спортсменки и результатов ее допинг-пробы.

"И говорим Камиле: "Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай!" - добавил Песков.