{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Песков не знает, смотрел ли Путин игры сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

Россияне на Играх в Пекине провели два матча и в обоих одержали победы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, смотрел ли глава государства Владимир Путин игры российской хоккейной сборной на Олимпиаде в Пекине.

На эту тему
Расписание и результаты медальных соревнований Олимпиады в Пекине
Расписание и результаты медальных соревнований Олимпиады в Пекине

"Я не думаю, что он смотрел хоккейные матчи, скажу честно. Но точно не знаю", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

В ответ на вопрос, будет ли президент смотреть игру, если российская сборная дойдет до финала на Олимпиаде, Песков сказал: "Если дойдем до финала - будем смотреть все".

Россияне на Играх в Пекине провели два матча и в обоих одержали победы, обыграв команды Швейцарии (1:0) и Дании (2:0). Сборная России возглавляет турнирную таблицу группы В, набрав шесть очков. Второе место занимает команда Дании (3 очка; 2 игры), далее идут чехи (0; 1) и швейцарцы (0; 1). Заключительный матч на групповом этапе сборная России проведет против чехов 12 февраля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Большунов: российские лыжники способны взять золото в эстафете на Играх в Пекине
В пятницу Большунов завоевал серебро в гонке на 15 км классическим стилем
Читать полностью