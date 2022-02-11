Фетисов отметил "сухую" игру сборной России по хоккею в двух матчах Олимпиады

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Игра без пропущенных шайб очень ценится в хоккее, результативность сборной России на Олимпиаде придет по ходу турнира. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

В пятницу россияне обыграли датчан со счетом 2:0 во втором матче группового этапа олимпийского турнира. В стартовой встрече 9 февраля сборная России выиграла у швейцарцев - 1:0.

"Если каждый матч выиграем со счетом 1:0, то станем олимпийскими чемпионами, - сказал Фетисов. - Игра "на ноль" всегда является достижением команды, это хороший результат, он очень ценится в хоккее. Я думаю, что результативность придет, наигрывается сейчас, забивать голы - это про индивидуальное мастерство и взаимодействие партнеров. Пока все по плану".

"Я думаю, что в сборной России собраны опытные хоккеисты и тренерский состав. Взаимодействие игроков и четкое понимание друг друга тоже складывается во время турнира. Пока я бы не переживал ни за что, главное - это прохождение первого этапа", - добавил Фетисов.

В заключительном матче предварительного этапа сборная России 12 февраля сыграет с командой Чехии. Российская команда является действующим олимпийским чемпионом. В Пхёнчхане в 2018 году российские хоккеисты в финале обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в овертайме.