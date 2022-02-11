Винер-Усманова сравнила допинговый скандал вокруг Валиевой с отстранением Кабаевой

В 2001 году Кабаева и ее партнер по сборной Ирина Чащина были наказаны двухлетней дисквалификацией после обвинения в употреблении фуросемида. Спортсменки были лишены всех наград Игр доброй воли и чемпионата мира 2001 года.

"Я предсказывала эту ситуацию на Олимпийских играх, говоря, что вторым номером программы будет фигурное катание, - сказала Винер-Усманова. - На летних Играх выбрали нас, потому что нужно было, чтобы Великобритания обошла Россию, сейчас Камила - самое красивое, что у нас есть в зимних видах спорта. Даже [актер Алек] Болдуин написал, что эта девочка заключила в себе одной всю красоту мира".

"А еще, как говорит наш очень выдержанный и великий человек, руководитель нашей страны [Владимир Путин], у каждого свое дело, ее дело перед богом - выдержать. У Алины Кабаевой было то же самое, она выступала на Играх доброй воли в ее возрасте. Она пила добавки, чтобы похудеть, там был фуросемид, через три месяца был чемпионат мира, она стала чемпионкой, и только тогда опубликовали данные, что у нее есть запрещенный препарат, ее убрали на два года. Есть еще пример летней Олимпиады в Токио, случилось, как я говорила, берегитесь. Вопиющий факт, что ей с декабря ничего не говорили, а когда она выступила на Олимпийских играх, это было сказано", - добавила Винер-Усманова.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, который выиграла сборная России, является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о выступлении Валиевой в личных соревнованиях на Олимпиаде будет принято Спортивным арбитражным судом после рассмотрения апелляций Международного олимпийского комитета и Международного союза конькобежцев на отмену ее временного отстранения.

После публикации заявления ITA Олимпийский комитет России (ОКР) выступил в поддержку Валиевой, сообщив о предоставлении юридической помощи спортсменке. Президент ОКР Станислав Поздняков допустил, что решение по допинг-пробе российской фигуристки могли намеренно задержать до окончания командного турнира. В ОКР подчеркнули, что все допинг-пробы Валиевой, взятые после 25 декабря, дали отрицательный результат. В Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что не сомневаются в честности и чистоте спортсменки, приложат все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего и окажут необходимую всестороннюю помощь.