Фетисов: фигуристка Валиева показывает фантастическое катание, ей не нужен допинг

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева показывает фантастическое катание и не нуждается в допинге. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

После публикации заявления ITA в поддержку Валиевой выступил Олимпийский комитет России (ОКР), который заявил о предоставлении юридической помощи спортсменке. Президент ОКР Станислав Поздняков допустил, что решение по допинг-пробе российской фигуристки могли намеренно задержать до окончания командного турнира. Федерация фигурного катания на коньках России подчеркнула, что не сомневается в честности и чистоте своей спортсменки, приложит все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего и окажет необходимую всестороннюю помощь и поддержку.

Также апелляцию на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подал Международный союз конькобежцев. Решение о распределении медалей командного турнира у фигуристов будет принято после полного рассмотрения дела в CAS по окончании Олимпиады.

МОК подал апелляцию на решение дисциплинарного комитета РУСАДА об отмене временного отстранения Валиевой в выездную панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине, не дожидаясь мотивировочной части. Подобная спешка связана с необходимостью получить решение выездной панели до начала личных соревнований у фигуристок на Олимпиаде — 15 февраля. Представлять апелляцию МОК в суде будет ITA. При этом разбирательство по факту нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой, включая право спортсмена запросить анализ пробы B, будет продолжено РУСАДА в установленном порядке.

Информация о положительной допинг-пробе Валиевой была передана в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое 8 февраля временно отстранило фигуристку от участия во всех соревнованиях, в том числе и в Олимпийских играх в Пекине. Это решение было принято РУСАДА, поскольку допинг-проба была взята не на Олимпиаде, и потому Международный олимпийский комитет (МОК) не имел полномочий для вынесения санкций. 9 февраля Валиева обжаловала решение РУСАДА в дисциплинарном комитете организации, который является независимым органом. В тот же день апелляция фигуристки была удовлетворена, при этом мотивировочная часть решения не была представлена.

8 февраля лаборатория Стокгольма сообщила, что в пробе российской фигуристки от 25 декабря был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, попадающий под классификацию S4 списка WADA (гормоны и модуляторы метаболизма). Триметазидин используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, нормализуя энергетический метаболизм клеток. Препарат не оказывает никакого влияния на результаты спортсменов, но его использование запрещено как в соревновательный, так и во внесоревновательный период.

25 декабря, на следующий день после завершения соревновательной части чемпионата России, Валиева сдала допинг-пробу, которая была направлена в аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством лабораторию (WADA) в Стокгольме. В январе Валиева приняла участие в чемпионате Европы в Таллине, где стала первой, а 7 февраля с другими российскими фигуристами выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Все результаты допинг-проб, взятых у спортсменки после 25 декабря, были отрицательными.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о выступлении Валиевой в личных соревнованиях на Олимпиаде будет принято Спортивным арбитражным судом после рассмотрения апелляций Международного олимпийского комитета и Международного союза конькобежцев на отмену ее временного отстранения.

"Я не могу думать вообще ни о чем, я переживаю за Камилу, - сказал Фетисов. - Юная девушка, попала в такую историю, надеюсь, что все разрешится. Верю ли я в умысел Валиевой? Во-первых, для чего ей это нужно, какой-то препарат обнаружен. Во-вторых, за счет своей юности и фантастического катания ей не нужно ничего".

"Так что будем ждать и надеяться. Я понимаю, в какую ситуацию попала Камила, это обсуждает весь спортивный мир. Надеюсь, что все обойдется", - добавил Фетисов.

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) подчеркнули, что все допинг-пробы Валиевой, взятые после 25 декабря, дали отрицательный результат.

Сборная России с Валиевой в составе завоевала золотые медали Олимпиады в командном турнире. Церемония награждения победителей и призеров должна была пройти во вторник. Второе место заняли американцы, третье - японцы, четвертое - канадцы.